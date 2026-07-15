Erste Schätzungen: Virtus Investment Partners stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Virtus Investment Partners wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 6,08 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 6,12 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 184,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 12,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Virtus Investment Partners einen Umsatz von 209,3 Millionen USD eingefahren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 24,70 USD, gegenüber 19,97 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 747,7 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 830,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at