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WKN DE: A0NC7B / ISIN: US92826C8394

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Analysen im Überblick 13.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Visa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Erste Schätzungen: Visa stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Quartalszahlen bei Visa stehen an. Das prognostizieren Analysten.

Visa lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 29 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 3,10 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Visa 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet.

28 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,74 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,59 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 36 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,86 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,20 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 33 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 44,66 Milliarden USD, gegenüber 40,00 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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