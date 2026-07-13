Erste Schätzungen: Visa verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Visa wird die Bilanz für das letzte Quartal vorlegen. Das erwarten Analysten.

Visa öffnet voraussichtlich am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

32 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,22 USD. Im Vorjahresquartal waren 2,69 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Visa in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,84 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 30 Analysten durchschnittlich bei 11,38 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 10,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 39 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13,15 USD im Vergleich zu 10,20 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 35 Analysten durchschnittlich bei 45,56 Milliarden USD, gegenüber 40,00 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at