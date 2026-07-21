Vishay Intertechnology Aktie

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WKN: 861320 / ISIN: US9282981086

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Vishay Intertechnology präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vishay Intertechnology lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,149 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Vishay Intertechnology im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 900,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 762,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 18,07 Prozent gesteigert.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,768 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,070 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,62 Milliarden USD, gegenüber 3,07 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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