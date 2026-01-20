Erste Schätzungen: Vishay Intertechnology präsentiert Quartalsergebnisse

Vishay Intertechnology stellt voraussichtlich am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,017 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,490 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,58 Prozent auf 790,3 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 714,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,037 USD, gegenüber -0,230 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 3,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 2,94 Milliarden USD generiert wurden.

