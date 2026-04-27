Erste Schätzungen: Vishay Precision Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vishay Precision Group wird voraussichtlich am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,000 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Vishay Precision Group 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 77,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Vishay Precision Group 71,7 Millionen USD umsetzen können.

3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,789 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 326,1 Millionen USD, gegenüber 307,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at