Vishay Precision Group Aktie

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WKN DE: A1C1AL / ISIN: US92835K1034

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20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vishay Precision Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vishay Precision Group stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,164 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vishay Precision Group 0,590 USD je Aktie eingenommen.

Vishay Precision Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,568 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,400 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 344,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 307,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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