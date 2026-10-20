Vishay Precision Group Aktie
WKN DE: A1C1AL / ISIN: US92835K1034
|
20.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vishay Precision Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Vishay Precision Group stellt voraussichtlich am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,164 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vishay Precision Group 0,590 USD je Aktie eingenommen.
Vishay Precision Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 86,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 3 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,568 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,400 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 344,3 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 307,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Vishay Precision Group Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Vishay Precision Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: Vishay Precision Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Vishay Precision Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.05.26
|Ausblick: Vishay Precision Group stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.04.26
|Erste Schätzungen: Vishay Precision Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Vishay Precision Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Vishay Precision Group Inc
|61,27
|0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.