Erste Schätzungen: Vishay Precision Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Vishay Precision Group wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,191 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 16,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 87,4 Millionen USD gegenüber 75,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD, gegenüber 0,400 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 349,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 307,2 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at