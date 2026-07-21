Vishay Precision Group Aktie
WKN DE: A1C1AL / ISIN: US92835K1034
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Vishay Precision Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Vishay Precision Group wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,191 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,020 USD je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend erwarten 3 Analysten einen Zuwachs von 16,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 87,4 Millionen USD gegenüber 75,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,01 USD, gegenüber 0,400 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 3 Analysten auf durchschnittlich 349,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 307,2 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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