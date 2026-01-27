Erste Schätzungen: Vishay Precision Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Vishay Precision Group wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,208 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 246,67 Prozent erhöht. Damals waren 0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Vishay Precision Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,46 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 78,1 Millionen USD im Vergleich zu 72,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

3 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,684 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 304,8 Millionen USD, gegenüber 306,5 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

