Erste Schätzungen: Visional,Inc Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Visional,Inc Registered wird sich voraussichtlich am 17.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.01.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 105,25 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Visional,Inc Registered noch ein Gewinn pro Aktie von 88,13 JPY in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 22,82 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 25,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 18,23 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 436,08 JPY, gegenüber 400,76 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 99,38 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 80,16 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at