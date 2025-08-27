Visional Aktie
WKN DE: A3CMW9 / ISIN: JP3800270005
|
27.08.2025 06:21:34
Erste Schätzungen: Visional,Inc Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Visional,Inc Registered stellt voraussichtlich am 11.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 277,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 48,14 JPY je Aktie vermeldet.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 20,86 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 21,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 364,71 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 330,71 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 79,31 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 66,15 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
