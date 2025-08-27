Visional Aktie

Visional für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CMW9 / ISIN: JP3800270005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.08.2025 06:21:34

Erste Schätzungen: Visional,Inc Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Visional,Inc Registered stellt voraussichtlich am 11.09.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 277,47 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 48,14 JPY je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 20,86 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 21,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 17,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 364,71 JPY prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 330,71 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 79,31 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 66,15 Milliarden JPY im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Visional,Inc. Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu Visional,Inc. Registered Shsmehr Analysen

Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Visional,Inc. Registered Shs 12 095,00 -0,78% Visional,Inc. Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:14 Im Depot von Jeremy Grantham: Aktien von Microsoft, Apple & Co. im Q2-Portfolio
26.08.25 Depot-Update: Darauf setzt Michael Burry im zweiten Quartal 2025
24.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 34
24.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 34: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
23.08.25 KW 34: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Fokus auf Fed: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- US-Börsen zum Handelsende im Plus -- Börsen in Asien letztlich mit Abgaben
Am heimischem Markt ging es am Dienstag abwärts. Der deutsche Leitindex notierte ebenso leichter. Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag nach langem Zögern doch noch zu. Die asiatischen Indizes tendierten derweil im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen