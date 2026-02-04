Erste Schätzungen: Visteon präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Visteon stellt voraussichtlich am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,09 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Visteon 4,37 USD je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal soll Visteon nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 920,1 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 2,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 939,0 Millionen USD umgesetzt worden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 9,14 USD, gegenüber 9,82 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 12 Analysten durchschnittlich auf 3,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 3,87 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at