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WKN DE: A2DJE5 / ISIN: US92840M1027

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22.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vistra Energy legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Vistra Energy wird voraussichtlich am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 8 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,29 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Vistra Energy ein EPS von -0,930 USD je Aktie vermeldet.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 5,72 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 10,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 5,17 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,67 USD, gegenüber 2,18 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 23,43 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 16,97 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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