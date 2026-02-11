Erste Schätzungen: Vistra Energy präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Vistra Energy wird voraussichtlich am 26.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 9 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,31 USD je Aktie gegenüber 1,14 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vistra Energy in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 21,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,80 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,36 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,99 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 7,00 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 13 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 19,31 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 19,38 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at