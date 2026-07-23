Erste Schätzungen: Vistra Energy verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vistra Energy wird voraussichtlich am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,810 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Vistra Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,86 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 5,75 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,25 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,18 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 23,35 Milliarden USD, gegenüber 16,97 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at