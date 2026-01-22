Vitec Software Group AB Aktie
Erste Schätzungen: Vitec Software Group (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Vitec Software Group (B) gibt voraussichtlich am 06.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,96 SEK je Aktie gegenüber 2,43 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,87 Prozent auf 909,6 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 926,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,65 SEK aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 10,74 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,58 Milliarden SEK, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,33 Milliarden SEK in den Büchern gestanden hatten.
