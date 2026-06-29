Erste Schätzungen: Vitec Software Group (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vitec Software Group (B) präsentiert voraussichtlich am 14.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Vitec Software Group (B) im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,33 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,64 SEK je Aktie gewesen.

7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,35 Prozent auf 957,3 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 917,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,75 SEK im Vergleich zu 10,96 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 3,86 Milliarden SEK, gegenüber 3,63 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at