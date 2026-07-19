Erste Schätzungen: Vitesse Energy zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Vitesse Energy lässt sich voraussichtlich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Vitesse Energy die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,064 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vitesse Energy 0,600 USD je Aktie eingenommen.

Vitesse Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 77,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 4,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 81,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,414 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,640 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 291,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 257,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at