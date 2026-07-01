Erste Schätzungen: Vitrolife Registered mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Vitrolife Registered wird voraussichtlich am 16.07.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,896 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Vitrolife Registered einen Gewinn von 0,740 SEK je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal soll Vitrolife Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 878,7 Millionen SEK abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 871,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 0,89 Prozent gesteigert.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,02 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -37,010 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,48 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 3,44 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at