Vitrolife AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2JLT3 / ISIN: SE0011205202
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Vitrolife Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Vitrolife Registered gibt voraussichtlich am 23.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,788 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 6,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,740 SEK erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 7 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 810,6 Millionen SEK aus – das entspräche einem Minus von 3,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 842,0 Millionen SEK in den Büchern standen.
Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,26 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -37,010 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 3,48 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 3,44 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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