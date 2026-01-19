Vitrolife AB Registered Shs Aktie

19.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Vitrolife Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Vitrolife Registered wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,960 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Vitrolife Registered 1,03 SEK je Aktie eingenommen.

6 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 6,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 959,0 Millionen SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Vitrolife Registered für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 897,4 Millionen SEK aus.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -4,258 SEK, gegenüber 3,79 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 3,45 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 3,61 Milliarden SEK generiert wurden.

