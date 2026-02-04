Erste Schätzungen: Viva Wine Group Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Viva Wine Group Registered stellt voraussichtlich am 19.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,897 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 49,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,600 SEK je Aktie erzielt worden waren.

Viva Wine Group Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,76 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 47,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,19 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,01 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,92 SEK je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,48 Milliarden SEK, gegenüber 4,21 Milliarden SEK im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at