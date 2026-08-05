Viva Wine Group AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3C82B / ISIN: SE0017084361

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05.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Viva Wine Group Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Viva Wine Group Registered wird voraussichtlich am 20.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,610 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,500 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,34 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Viva Wine Group Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,63 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,66 SEK im Vergleich zu 2,32 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 6,39 Milliarden SEK, gegenüber 5,50 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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