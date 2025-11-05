Viva Wine Group AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C82B / ISIN: SE0017084361
|
05.11.2025 06:21:33
Erste Schätzungen: Viva Wine Group Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Viva Wine Group Registered wird voraussichtlich am 20.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,593 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,500 SEK je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Viva Wine Group Registered in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,34 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,52 Milliarden SEK im Vergleich zu 998,0 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,98 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,92 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 5,51 Milliarden SEK aus, nachdem im Vorjahr 4,21 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
