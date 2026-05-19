voestalpine Aktie
WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503
|Quartalsbilanz in Sicht
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19.05.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: voestalpine öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
voestalpine wird voraussichtlich am 03.06.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,598 EUR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,170 EUR je Aktie erzielt worden.
3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 1,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,00 Milliarden EUR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,95 Milliarden EUR aus.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,16 EUR, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,900 EUR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 15,05 Milliarden EUR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 15,74 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.at
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