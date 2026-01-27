Erste Schätzungen: voestalpine stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

voestalpine gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten erwarten.

voestalpine wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 11.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,362 EUR je Aktie gegenüber 0,130 EUR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 3,14 Prozent auf 3,58 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte voestalpine noch 3,70 Milliarden EUR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,34 EUR, gegenüber 0,900 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 15,06 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 15,74 Milliarden EUR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at