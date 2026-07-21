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WKN: 93750 / ISIN: AT0000937503

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Analysten 21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: voestalpine veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Erste Schätzungen: voestalpine veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

voestalpine gewährt einen Blick in die Bücher – was Experten von der Bilanz erwarten.

voestalpine wird voraussichtlich am 05.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,01 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,590 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll voestalpine im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,98 Milliarden EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,90 Milliarden EUR erwirtschaftet worden waren, um 2,13 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 9 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,67 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 2,48 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 9 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,57 Milliarden EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,06 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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