Volati AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DHFL / ISIN: SE0009143662
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02.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Volati Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Volati Registered wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,695 SEK gegenüber 1,47 SEK im Vorjahresquartal.
2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,28 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 44,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 SEK, gegenüber 3,00 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 4,69 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 8,42 Milliarden SEK generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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