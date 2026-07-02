Erste Schätzungen: Volati Registered legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volati Registered wird voraussichtlich am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,695 SEK gegenüber 1,47 SEK im Vorjahresquartal.

2 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 1,28 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 44,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 2,32 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 SEK, gegenüber 3,00 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 4,69 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 8,42 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at