Volati AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A2DHFL / ISIN: SE0009143662
|
14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Volati Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Volati Registered lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,630 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 SEK erwirtschaftet worden.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,00 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Volati Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,06 Milliarden SEK aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,91 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 3,00 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,38 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,42 Milliarden SEK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volati AB Registered Shs
|
14.04.26
|Erste Schätzungen: Volati Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
11.02.26
|Ausblick: Volati Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.01.26
|Erste Schätzungen: Volati Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: Volati Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Volati AB Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Volati AB Registered Shs
|88,00
|1,03%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: Dow letztlich freundlich -- ATX schließt höher -- DAX schlussendlich über 24.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen enden fester - Nikkei legt deutlich zu
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten zu. Die Wall Street zeigte sich am Dienstag mit Gewinnen. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Dienstag mit gut behaupteter Tendenz.