Volati AB Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2DHFL / ISIN: SE0009143662

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14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Volati Registered öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Volati Registered lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,630 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,120 SEK erwirtschaftet worden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,00 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Volati Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,06 Milliarden SEK aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,91 SEK aus, während im Vorjahreszeitraum 3,00 SEK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,38 Milliarden SEK in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,42 Milliarden SEK im Vorjahr.

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