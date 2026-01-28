Volati AB Registered Shs Aktie

WKN DE: A2DHFL / ISIN: SE0009143662

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Volati Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Volati Registered wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,610 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 60,53 Prozent erhöht. Damals waren 0,380 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,17 Milliarden SEK aus – das entspräche einem Plus von 8,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Milliarden SEK in den Büchern standen.

Die Prognosen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,16 SEK, gegenüber 2,63 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 8,57 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,87 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

