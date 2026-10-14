Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
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14.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Volkswagen legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Volkswagen präsentiert voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,514 USD je Aktie gegenüber -0,110 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 4,73 Prozent auf 89,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen noch 93,85 Milliarden USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 16 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,84 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,51 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 21 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 365,50 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 363,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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