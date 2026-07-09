Erste Schätzungen: Volkswagen präsentiert Quartalsergebnisse

Volkswagen wird voraussichtlich am 24.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,660 USD je Aktie gegenüber 0,490 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Volkswagen nach den Prognosen von 5 Analysten 95,54 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 91,59 Milliarden USD umgesetzt worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,50 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 372,96 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 363,30 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at