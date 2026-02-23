Erste Schätzungen: Volkswagen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Volkswagen präsentiert voraussichtlich am 10.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,594 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,670 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 6,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 99,59 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,20 Milliarden USD umgesetzt.

20 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,22 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 380,39 Milliarden USD, gegenüber 351,18 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at