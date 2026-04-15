Volkswagen Aktie

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WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volkswagen lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,534 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Volkswagen in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 91,62 Milliarden USD im Vergleich zu 81,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,51 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 380,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 363,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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