Volkswagen Aktie
WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010
|
15.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Volkswagen lädt voraussichtlich am 30.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,534 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Volkswagen noch ein Gewinn pro Aktie von 0,390 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Volkswagen in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,24 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 91,62 Milliarden USD im Vergleich zu 81,63 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 20 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,39 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,51 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 19 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 380,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 363,30 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
|
06:21
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
10.04.26
|Volkswagen-Aktie im Plus: VW beendet vorerst ID.4-Fertigung in den USA (Dow Jones)
|
25.03.26
|Volkswagen-Aktie legt zu: Diskussion über Umstellung auf Verteidigungstechnik (Dow Jones)
|
09.03.26
|Ausblick: Volkswagen gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.02.26
|Erste Schätzungen: Volkswagen stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
16.02.26
|Volkswagen-Aktie nahezu unbewegt: Bericht über weiteres Sparpaket bis 2028 (finanzen.at)
|
20.01.26
|TRATON-Aktie unter Druck: Volkswagen-Lkw-Tochter mit weniger Absatz in 2025 (Dow Jones)
|
13.01.26
|VW-Aktie sinkt: Volkswagen kämpft 2025 mit sinkendem Absatzvolumen (Dow Jones)
Analysen zu Volkswagen AG Unsponsored American Depositary Receipt Repr 1-10 Pfd Sh
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: ATX in Grün-- DAX auf Richtungssuche -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich mit Gewinnen, während sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche begibt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch mit Zuschlägen.