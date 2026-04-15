Erste Schätzungen: Volkswagen stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volkswagen lässt sich voraussichtlich am 30.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Volkswagen die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,534 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 40,53 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,380 USD je Aktie erzielt worden waren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 12,24 Prozent auf 91,62 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 81,63 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, gegenüber 1,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 380,13 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 363,30 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at