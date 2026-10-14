Erste Schätzungen: Volkswagen vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Volkswagen präsentiert in der voraussichtlich am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,514 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,110 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Volkswagen in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,73 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 89,41 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 93,85 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 15 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,84 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,50 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 20 Analysten auf durchschnittlich 365,36 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 363,30 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at