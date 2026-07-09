Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB2Z / ISIN: US9286625010

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09.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Volkswagen veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Volkswagen wird voraussichtlich am 24.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,660 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Volkswagen 0,490 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 95,54 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 91,59 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,19 USD, gegenüber 1,51 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 18 Analysten durchschnittlich auf 373,18 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 363,30 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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