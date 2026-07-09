Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) St informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Volkswagen (VW) St wird voraussichtlich am 24.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,62 EUR gegenüber 4,34 EUR im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 1,72 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 82,19 Milliarden EUR gegenüber 80,81 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 19,08 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 13,29 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 18 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 323,99 Milliarden EUR, gegenüber 321,91 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at