Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) St zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Volkswagen (VW) St präsentiert voraussichtlich am 30.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass Volkswagen (VW) St im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,58 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,63 EUR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll Volkswagen (VW) St nach den Prognosen von 5 Analysten 78,74 Milliarden EUR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 77,56 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,53 EUR im Vergleich zu 13,29 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 19 Analysten durchschnittlich bei 326,97 Milliarden EUR, gegenüber 321,91 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at