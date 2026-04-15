Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Volkswagen (VW) vz wird voraussichtlich am 30.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,58 EUR. Im Vorjahresquartal waren 3,69 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Volkswagen (VW) vz 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 78,74 Milliarden EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 1,52 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Volkswagen (VW) vz 77,56 Milliarden EUR umsetzen können.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 21 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 20,48 EUR je Aktie, gegenüber 13,35 EUR je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 20 Analysten durchschnittlich bei 326,97 Milliarden EUR. Im Vorjahr waren 321,91 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at