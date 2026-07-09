Volkswagen Aktie

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WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039

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Prognosen der Analysten 09.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Erste Schätzungen: Volkswagen (VW) vz vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Volkswagen (VW) vz legt die Bilanz offen. Womit Analysten rechnen.

Volkswagen (VW) vz präsentiert voraussichtlich am 24.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

3 Analysten schätzen, dass Volkswagen (VW) vz für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,62 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,34 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 82,19 Milliarden EUR – ein Plus von 1,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Volkswagen (VW) vz 80,81 Milliarden EUR erwirtschaften konnte.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 18,86 EUR, gegenüber 13,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 19 Analysten auf durchschnittlich 323,82 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 321,91 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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