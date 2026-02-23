Volkswagen Aktie

Volkswagen für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2NB2Y / ISIN: US9286626000

23.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Volkswagen zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Volkswagen gibt voraussichtlich am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,594 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,670 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten einen Zuwachs von 6,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 99,66 Milliarden USD gegenüber 93,20 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 20 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,22 USD, gegenüber 2,31 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 20 Analysten durchschnittlich 380,26 Milliarden USD im Vergleich zu 351,18 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

