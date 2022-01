Erste Schätzungen: Volue AS Registered gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Volue AS Registered wird voraussichtlich am 10.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,205 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Volue AS Registered ein EPS von 0,215 NOK je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 8,05 Prozent auf 220,7 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 240,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 4 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,744 NOK, gegenüber 0,815 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,01 Milliarden NOK im Vergleich zu 892,0 Millionen NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

