Erste Schätzungen: Volue AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

Volue AS Registered öffnet voraussichtlich am 05.05.2022 die Bücher zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,167 NOK aus. Im letzten Jahr hatte Volue AS Registered einen Gewinn von 0,150 NOK je Aktie eingefahren.

3 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 238,7 Millionen NOK gegenüber 256,0 Millionen NOK im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 6,77 Prozent.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,746 NOK aus, während im Vorjahreszeitraum 0,659 NOK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,13 Milliarden NOK in den Büchern stehen werden, gegenüber 1,04 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at