Erste Schätzungen: Volvo (A) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volvo (A) präsentiert in der voraussichtlich am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 5,30 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,65 SEK je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal soll Volvo (A) nach den Prognosen von 12 Analysten 123,13 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 0,19 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 122,90 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 20 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 21,27 SEK je Aktie, gegenüber 16,94 SEK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 20 Analysten durchschnittlich auf 492,81 Milliarden SEK fest. Im Vorjahr waren noch 479,18 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at