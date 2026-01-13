Erste Schätzungen: Volvo (A) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Volvo (A) wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,59 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Volvo (A) 5,28 SEK je Aktie eingenommen.

14 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 122,23 Milliarden SEK – das würde einem Abschlag von 11,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 138,41 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 18 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 18,08 SEK je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 24,78 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 476,83 Milliarden SEK aus, im Gegensatz zu 526,82 Milliarden SEK im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at