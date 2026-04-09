Erste Schätzungen: Volvo (A) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Volvo (A) stellt voraussichtlich am 24.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 4,45 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 4,86 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 11 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 7,90 Prozent auf 112,18 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Volvo (A) noch 121,79 Milliarden SEK umgesetzt.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 20 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 20,87 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 16,94 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 20 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 485,59 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 479,18 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at