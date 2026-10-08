Erste Schätzungen: Volvo (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Volvo (B) wird sich voraussichtlich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,54 SEK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,71 SEK erwirtschaftet worden.

Volvo (B) soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 124,68 Milliarden SEK abgeschlossen haben – davon gehen 14 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,69 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren.

24 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 21,59 SEK je Aktie aus. Im Vorjahr waren 16,94 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 23 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 502,48 Milliarden SEK, gegenüber 479,18 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at