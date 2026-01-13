Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volvo (B) wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,59 SEK. Im Vorjahresquartal waren 5,28 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Volvo (B) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 122,23 Milliarden SEK im Vergleich zu 138,41 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,12 SEK, gegenüber 24,78 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 476,92 Milliarden SEK im Vergleich zu 526,82 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at