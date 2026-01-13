Volvo AB Aktie

Volvo AB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
13.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volvo (B) wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,59 SEK. Im Vorjahresquartal waren 5,28 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Volvo (B) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 122,23 Milliarden SEK im Vergleich zu 138,41 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,12 SEK, gegenüber 24,78 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 476,92 Milliarden SEK im Vergleich zu 526,82 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Volvo AB (B)

mehr Nachrichten

Analysen zu Volvo AB (B)

mehr Analysen
08.01.26 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.01.26 Volvo AB Market-Perform Bernstein Research
05.01.26 Volvo AB Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.12.25 Volvo AB Buy UBS AG
09.12.25 Volvo AB Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Volvo AB (B) 29,03 0,38% Volvo AB (B)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
10.01.26 KW 2: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
10.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.01.26 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich fester -- Wall Street schließlich im Plus -- Asiens Börsen schlussendlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Montag zu. Die Wall Street zeigte sich mit positiven Vorzeichen. An den Märkten in Fernost dominierten die Bullen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen