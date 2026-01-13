Volvo AB Aktie
WKN: 855689 / ISIN: SE0000115446
|
13.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Volvo (B) wird voraussichtlich am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
12 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,59 SEK. Im Vorjahresquartal waren 5,28 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Volvo (B) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,69 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 122,23 Milliarden SEK im Vergleich zu 138,41 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Die Prognosen von 19 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,12 SEK, gegenüber 24,78 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 476,92 Milliarden SEK im Vergleich zu 526,82 Milliarden SEK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Analysen zu Volvo AB (B)
|08.01.26
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.01.26
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|05.01.26
|Volvo AB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|Volvo AB Buy
|UBS AG
|09.12.25
|Volvo AB Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Volvo AB (B)
|29,03
|0,38%
