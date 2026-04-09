Erste Schätzungen: Volvo (B) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Volvo (B) wird voraussichtlich am 24.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

9 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 4,45 SEK aus. Im letzten Jahr hatte Volvo (B) einen Gewinn von 4,86 SEK je Aktie eingefahren.

Im abgelaufenen Quartal soll Volvo (B) nach den Prognosen von 11 Analysten im Schnitt 112,18 Milliarden SEK umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 7,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 121,79 Milliarden SEK umgesetzt worden.

Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,93 SEK, gegenüber 16,94 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 486,12 Milliarden SEK im Vergleich zu 479,18 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at